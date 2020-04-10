Tıbbi malzeme kaçakçıları yakalandı: 1 milyon 200 bin lira değerinde ürün ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı’nda düzenlediği operasyonda, yasadışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzemeye el koydu.

Fotoğraf: DHA

İpsala Gümrük Kapısı’ndaki operasyonda, Yunanistan’a giden ve sargı bezi taşıdığını beyan eden TIR sürücüsü durduruldu. Aramada, 767 bin tıbbi maske, 12 bin anti-bakteriyel ıslak mendil ve 4 bin 80 adet el dezenfektanı olmak üzere toplam 783 bin 80 adet tıbbi koruyucu malzeme bulundu. Soruşturma başlatılırken tıbbi malzemeler, ilgili kamu kurumları arasında dağıtılmaya başladı.

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İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü personelinin operasoyununda ise durumundan şüphelenilerek x-ray taraması yapılan bir kargoda tıbbi koruyucu malzeme olduğu belirlendi. Pakette 341 bin 300 adet maske, çok sayıda tulum, koruyucu gözlük ve dezenfektan bulundu.