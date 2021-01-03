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Yaramazlara biraz batar!

THY’nin ‘kuş sürüsüyle karşılaşan’ kargo uçağı zorunlu iniş yaptı

İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’ndan havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsü ile karşılaşan ve gövdesinde hasar meydana gelen THY’nin B777-F tipi kargo uçağı zorunlu iniş yaptı.

Fotoğraf: AA

AA’nın, THY Basın Müşavirliği’nşn açıklamasından aktardığına göre Atatürk Havalimanı’ndan 08:40’ta kalkan THY’ye ait TK6220 sefer sayılı  ISL-ALA (Almati) kargo uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsü ile karşılaştı. ISL-ALA-CAN-ISL uçuş rotası bulanan B777-F tipi kargo uçağın gövdesinde hasar meydana geldi. 

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Kazakistan’ın Almatı kentine uçmak üzere havalanan kargo uçağı, iniş için yeterli ağırlığa ulaşabilmek amacıyla Marmara Denizi üzerinde yaklaşık yarım saat yakıt boşaltarak Atatürk Havalimanı’na indi.

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