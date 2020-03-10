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Yaramazlara biraz batar!

THY’nin İsrail uçuşlarına ‘corona’ düzenlemesi

Yeni tip corona virüsü nedeniyle daha önce Çin, Irak, İran, İtalya Güney Kore ve Nahçivan seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) İsrail seferlerini de azaltma kararı aldı. 

Bu bağlamda günlük 10 frekans olarak icra edilen İsrail seferleri 11-12 Mart tarihlerinde dörde, 13 Mart-31 Mart tarihlerinde ise sefer sayısının ikiye indirileceği açıklandı.

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İsrail’den 14 günlük ev izolasyonu kararı

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “İsrail’de corona virüsü vakalarında görülen artış nedeniyle, İsrail hükümeti 09 Mart 2020 itibari ile ülkeye dönecek tüm İsrail vatandaşlarının, geldikleri ülkeye bakılmaksızın 14 günlük ev izolasyonuna alınmasına karar vermiştir. Karar uyarınca, İsrail’e gidecek olan yabancı uyruklu turistlerin ve İsrail vatandaşlarının da izolasyona girmeleri gerekecektir. Yabancı uyruklu yolcular için bu talimat yaklaşık üç gün (09 Mart 2010 akşam saatlerinden itibaren 72 saat) içinde yürürlüğe girecektir. İsrail hükümetinin aldığı karar sonrası, Türk Hava Yolları günlük 10 frekans icra ettiği İsrail uçuşlarını 11-12 Mart tarihlerinde günlük dört frekans ve 13-31 Mart tarihleri arasında günlük iki frekans icra etmeye devam edecektir.”

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