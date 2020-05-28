THY’nin ilk çeyrek zararı yüzde 61.5 artışla 2 milyar lira oldu

Türk Haya Yolları (THY) ilk çeyrek zararı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61.5 artışla 2 milyar 23 milyon lira oldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

THY geçen yılın aynı çeyreğinde 1 milyar 253 milyon lira zarar bildirmişti.

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THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platoformu’na (KAP) bildirdiği finansal sonuçlara göre, hasılatı ise yüzde 3 civarı artışla 15.3 milyar lira olarak kaydedildi.

Finansman giderleri 859 milyon lira olarak kayda geçti.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, maliyeti azaltmak için kira sözleşmeleri sona eren yaşlı uçakları iade edip yeni kiralama yapmayacaklarını, Airbus ve Boeing’den uçak siparişlerinin teslim sürelerini de erteleyebileceklerini söylemişti.

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Aycı, corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilen uçuşlara ilişkin iç hatlarda 4 Haziran, dış hatlarda 10 Haziran’da uçuşların başlamasını planladıklarını belirtmişti.