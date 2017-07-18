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THY’nin 300’üncü uçuş noktası, Tayland’ın tatil beldesi Phuket

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Türk Hava Yolları’nın (THY) 300’üncü uçuş noktası, Tayland’ın dünyaca ünlü tatil destinasyonu Phuket oldu.

Fotoğraf: Phuket.com

AA’nın haberine göre THY, bugün itibarıyla Phuket’e direkt seferlere başladı. THY’nin Phuket seferleri, haftada dört frekans halinde karşılıklı yapılacak.

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THY yolcuları, İstanbul’dan Phuket’e açılışa özel tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 569 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Miles&Smiles üyeleri de Phuket uçuşlarında, 31 Aralık 2017’ye kadar ücretli ekonomi sınıfındaki biletlerini tek yönde 45 bin yerine 22 bin 500 mil karşılığında upgrade edebilecek.

Tayland’ın başkenti Bangkok’a haftada 14 sefer düzenleyen THY, Phuket ile birlikte ülkeye haftada 18 sefer düzenlemiş olacak.

Phuket, yılda 5 milyon turist çekiyor.

Geçen yıl Tayland’ı ziyaret eden Türk turist sayısı da 75 bin olarak açıklandı.

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