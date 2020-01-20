THY’den yalanlama: Uçuş mili programında Garanti BBVA ile ortaklığımız sürüyor

Türk Hava Yolları, alışverişte uçuş mili biriktiren ve çeşitli indirimler sağlayan ‘Miles&Smiles’ uygulamasında uzun süredir program ortağı Garanti BBVA ile yollarını ayırdığına ilişkin iddiayı yalanladı.

İddiayı Airport Haber sitesi ortaya atmıştı.

Reklam

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bazı yayın organlarında yer alan, ‘Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor’ haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”