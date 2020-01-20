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Yaramazlara biraz batar!

THY’den yalanlama: Uçuş mili programında Garanti BBVA ile ortaklığımız sürüyor

Türk Hava Yolları, alışverişte uçuş mili biriktiren ve çeşitli indirimler sağlayan ‘Miles&Smiles’ uygulamasında uzun süredir program ortağı Garanti BBVA ile yollarını ayırdığına ilişkin iddiayı yalanladı.

İddiayı Airport Haber sitesi ortaya atmıştı.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bazı yayın organlarında yer alan, ‘Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor’ haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

İddia: THY uçuş mili programında Garanti BBVA ile yolları ayırıyor

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