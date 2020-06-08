THY’den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim

Türk Hava Yolları (THY) corona virüsü ile mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanlarına özel bir kampanya başlatarak bugün itibariyle biletlerde yüzde 40 indirim yapılacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Dünyanın dört bir yanında görevli tüm sağlık hizmetleri çalışanları, THY’nin web sayfasından ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

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THY’nin tüm uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanya kapsamında sağlık çalışanları, beraberlerinde seyahat edecek üç kişi için de indirimli bilet satın alabilecek. İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların 18 Temmuz’a kadar THY’nin sitesindeki kampanya bölümüne kayıt olmaları gerekiyor.

Kampanyaya katılan sağlık çalışanları 8 Haziran – 1 Ağustos tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 8 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecek.