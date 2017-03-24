THY’den müşteriye ‘kıyak’: Kabin yasağına karşı bedava internet ve tablet

ABD ve Britanya’nın, yolcuların cep telefonundan büyük elektronik aletleri uçak kabinine almalarını yasaklamasının ardından harekete geçen Türk Hava Yolları (THY) müşteri kaybını ‘bedava internet ve yolcuya tablet’ uygulamalarıyla önleyecek.

Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu ve Tolga Özbek’in haberine göre ABD uçuşlarından yılda 1 milyar dolara yakın ciro yapan THY’nin, bu hatta yolcu kaybetmemek için ‘bedava internet ve yolcuya tablet’ gibi uygulamalar üzerine çalışmalara başladığı öğrenildi.

THY’nin kıtalar arası uçuşlarda ekonomi sınıfına ücretli olarak sunduğu internet hizmetinin ‘bedava’ olacağını belirten yetkililer, internetin ücretsiz ve kesintisiz olmasının yolcu kaybını önleyeceğine inandıklarını söyledi: “Türkiye’den Amerika’ya yapılan uçuşlarda ekonomi sınıfı için 1 saati 9.99, 24 saati ise 14.99 dolar olan wi-fi hizmetini tüm yolculara bedava sunmak için çalışmalar yapılıyor. Burada asıl olan internetin yavaşlamaması. Tüm yolcuların bu hizmeti kesintisiz ve en iyi şekilde alabilmesi. Eğer bu hizmet kusursuz bir şekilde çalışırsa THY yolcu kaybetmez, aksine arttırır.”

İnternetin yanına bir de tablet

THY’nin elektronik cihaz yasağına karşı bir diğer planı da ‘yolcuya tablet’ uygulamasını hayata geçirmek. THY daha önce Airbus A320 ve Boeing 737 uçaklarında ‘business class’ yolcularına tablet vermeye başlamıştı. Bu gelişmelerle birlikte uzun uçuşlarda da ‘business’ ve ‘ekonomi’ yolcularına uçakta tablet verilmesi planlanıyor.