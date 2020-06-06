THY’den Kanada’daki Türk vatandaşları için özel sefer

Türk Hava Yolları’nın (THY) Kanada’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için 8 Haziran’da özel sefer düzenleyeceği bildirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Türkiye’nin Toronto Başkonsolosluğu İstanbul’a düzenlenecek bu özel sefere yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de ikamet izni bulunanların kabul edileceğini belirtti.

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Sefere katılmak isteyenlerin, THY’nin internet sitesinden veya çağrı merkezinden en kısa zamanda bilet işlemi yaptırmaları istenerek bu işlemlere dair THY’nin Toronto ofisi veya [email protected] adresinden iletişime geçilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Uçuş günü, Covid-19 belirtileri gösterenlerin veya öncesinde virüs tanısı konulmuş kişilerin uçağa alınmayacağı belirtilen açıklamada Türkiye’ye varışta da 14 gün evde karantina uygulaması bulunduğu hatırlatıldı.

8 Haziran’daki uçuş, THY’nin Kanada’dan Türkiye’ye düzenlediği dördüncü tahliye seferi olacak.