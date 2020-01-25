THY’den Elazığ ve Malatya’ya ‘150 lira sabit ücret’ tarifesiyle ek seferler

Türk Hava Yolları’ndan (THY) Elazığ’da dün meydana gelen deprem sonrasında kente Ankara’dan iki, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan bir ve İstanbul Havalimanı’ndan hem Malatya hem Elazığ’a birer ek sefer düzenlendiği açıklandı. Pegasus Havayolları da Elazığ uçuşu olan yolculara ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı sundu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün 300 kişilik bir uçağın Elazığ’a gitmesi için AFAD ve Kızılay ekiplerine tahsis edildiğini belirterek, kente yapılan ek seferlerin ‘150 lira sabit ücret’ tarifesiyle olacağını söyledi.

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THY’nin açıklaması şöyle:

“Değerli Yolcularımız,

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve çevresinde meydana gelen deprem nedeni ile Elazığ ve Malatya seferlerinde bileti olan yolcularımız için bazı düzenlemeler yapılmıştır.

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24 Ocak 2020 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 24 Ocak 2020- 02 Şubat 2020 tarihleri arasında Elazığ ve Malatya çıkışlı ve varışlı Ortaklığımız Türk Hava Yolları ya da AnadoluJet iç hat uçuşu ya da iç hat bağlantılı dış hat uçuşu olan yolcularımızın 31 Ocak 2020 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla:

Yeni rezervasyonun 21 Şubat 2020 tarihine kadar uygulanan bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır.

İade talepleri:

a) Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır.

b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır.

Bilet süresinin uzatılması: Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 21 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir.

İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet’in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır.

İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir.”

Pegasus’tan ilave sefer ve ücretsiz değişiklik/iptal hakkı

Pegasus Havayolları’nın açıklamasında ise ‘ilave sefer planlamalarının yapıldığı’ belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Değerli Misafirlerimiz,

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve çevresinde yaşanan deprem nedeniyle misafirlerimize aşağıdaki iptal ve değişiklik imkanı sunulacaktır.

• Elazığ çıkışlı ve varışlı ileri tarihli biletini, 1 Şubat 2020 tarihine kadar olan uçuşlara almak isteyen misafirlere ücretsiz değişiklik yapılacaktır.

• Elazığ çıkışlı ve varışlı 1 Şubat 2020 gününe kadar uçuşu olan misafirlerin uçuşları ücretsiz açığa alınacaktır ya da ücretsiz iptal yapılacaktır.

İşlemlerinizi ‘0850 250 6702’ numaralı ücretsiz çağrı merkezimizden yapabilirsiniz.”