THY’den ‘corona’ açıklaması: Çin seferleri talep düşüşü nedeniyle azaltılacak

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, corona virüs salgını nedeniyle Çin uçuşlarında bir süredir belirgin bir düşüş görüldüğünü ve bu nedenle 5 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında planlı uçuşlarda sefer sayısının azaltılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Kolaj (DHA/Reuters)

Çin’in Wuhan kentinden yayılan yeni tip virüs şimdiye kadar 170 kişinin ölümüne neden oldu. 8 bini aşkın teyit edilmiş vakadan 91’i Çin dışında görülürken ABD’de beş vakaya rastlandı.

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Üstün, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat – 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.”

Ücretsiz bilet değişikliği iade ve tarih-parkur değişikliği talepleriyle ilgili olarak ise Üstün, yolcuların çağrı merkezleri, satış ofisleri ve THY’nin resmi sitesinden gerekli desteğin sağlanacağını duyurdu.