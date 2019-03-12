THY’den Boeing 737 Max 8 kararı: Operasyonları durdurduk

Pazar günü Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçak için bir ‘uçmama kararı’ da THY’den geldi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

THY, filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max 8 tipi uçağın ticari operasyonlarının 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı.

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157 kişinin ölümüne sebep olan uçağın geçen yıl ekim ayında Endonezya’da düşen, 189 kişinin öldüğü uçakla aynı tip olması ve iki uçağın da kalktıktan hemen sonra düşmesi Boeing 737 Max 8’lerin güvenliğinin sorgulanmasına neden oldu.

Çin, Etiyopya, Singapur, Fransa, İrlanda, Avustralya, Endonezya ve Almanya kazayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar ABD’li üretici firmanın 2017’de ticari uçuşlara başlayan uçağını kullanmayı durdurmuştu.

ABD Sivil Havacılık Dairesi ise kazadan sonra yaptığı açıklamada Boeing 737 Max 8’in uçuşa güvenliği olduğunu savundu. Southwest Airlines da yolcularına bu tiple uçmak istemedikleri taktirde biletlerini değiştirebileceklerini duyurdu.