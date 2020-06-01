THY’de ‘corona’ etkisi: Yolcu hedefinin yüzde 60 altında kalınabilir

Covid-19 salgınında ‘normalleşme’ döneminde uçuşlarına sınırlı sayıda seferle başlayan Türk Hava Yolları’nın (THY) yolcu trafiğinin eski seviyelere dönmesinin birkaç yıl süreceği, bu yıl hedeflenen yolcu sayısının yüzde 60 altında kalabileceği öngörülüyor.

Fotoğraf: DHA

THY, salgın endişeleri ve seyahat kısıtlamalarına bağlı olarak mart ayında sert düşüş yaşanan yolcu trafiğinin de etkisiyle ilk çeyrekte 2.02 milyar lira zarar açıklamıştı.

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Nisan ve mayıs aylarında da uçuş yasaklarından etkilenen şirketin bilançosunda pandeminin etkisi ikinci çeyrekte daha şiddetli hissedilecek.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, pandeminin olası etkilerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Baz senaryoda, daha önce açıklamış olduğumuz hedeflere göre ASK’ta (arz edilen koltuk/km) yüzde 55 civarı, yolcu sayısında yüzde 60 düşüş öngörüyoruz.”

1 milyar dolar tasarruf hedefi

Pandeminin finansal etkileriyle başa çıkmak için bir dizi önlem aldıklarını belirten Aycı, şöyle devam etti: “Operasyonel masraflar, CapEx’in (sermaye harcamaları) düşürülmesi, ödemelerin ertelenmesi ve vergi gelirlerini de kapsayacak şekilde en az 1 milyar dolar tasarruf hedefliyoruz.”

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‘Uçak teslimatları ötelenecek’

Şirketin en yüklü maliyet kalemlerinden birini uçak siparişleri oluşturuyor.

2020 ve 2021 için uçak teslimat planlarını ve avans ödemelerini gözden geçirdiklerini belirten Aycı, şu ifadeleri kullandı: “Üreticilerle teslimatların ötelenmesi konusunda görüşüyoruz, böylece 2021 ve 2022’de kapasite fazlası oluşmamasını sağlamak istiyoruz. Bir diğer amaç da, bu yıllara ait avans ödemelerinin ertelenmesi. Önümüzdeki bir-iki yıl içinde teslim almamız planlanan siparişlerimizin bazılarının ertelenmesi ve geniş gövdeli uçaklarımızın kira kontratlarının planlanandan önce sonlandırılması için görüşüyoruz.”

Ayrıca THY yönetim kurulu başkanı, şirketin sahip olduğu 25 adet 737-800 model Boeing ve Airbus uçağın da satılıp geri kiralanması üzerinde çalıştıklarını, yedek motorların ve geniş gövdeli uçakların satışı üzerinde de araştırmalar yapıldığını belirtti.

‘Sendikalarla görüşüyoruz’

THY kısa dönem çalışma ödeneğinden faydalanarak, üç aylık süreçte personel giderlerinde 330 milyon dolar tasarruf sağlamış olacak. Öncelikli hedefinin istihdamı korumak olduğunu belirten Aycı, sendikalarla ücretlerde uzun dönemli ayarlamalar için görüştüklerini de sözlerine ekledi.

‘Eurobond’u değerlendiriyoruz’

Nakit yönetimi konusunda da dikkatli olduklarını belirten Aycı, şirketin 31 Mart itibariyle 1.8 milyar dolar nakdi olduğunu, buna ek olarak bankalar tarafından tahsis edilen ancak henüz kullanmadıkları 2 milyar dolar da kredileri bulunduğunu söyledi.

Bunun üçte birinin kamu bankalarında olduğunu ifade eden Aycı, “Kamu sahipliğimiz göz önüne alındığında, belirsizlik süresince bu ‘kredi line’larınn müsait olmaya devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Yabancı bankalardan alternatif fonlama programlarının da gündemlerinde olduğunu ifade eden Aycı, eurobond ihracı gibi alternatif fonlama seçeneklerini de değerlendiklerini söyledi.

THY’nin 12.5 milyar dolar net borcu bulunuyor.