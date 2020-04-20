THY yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk vatandaşı için tahliye operasyonu başlattı

THY geçici süreyle yurt dışında bulunan ve corona virüsü nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan 25 bine yakın Türk vatandaşı için tahliye operasyonu başlattı.

Fotoğraf: Reuters

THY’nin açıklamasında, 20-28 Nisan tarihleri arasında 59 ülkeden tahliye uçuşu yapılacağı belirtilerek, şöyle dendi: “Operasyon kapsamında 63 geniş, 40 dar gövde uçakla icra edilecek toplam 195 uçuş ile 25 bine yakın vatandaşın Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.”

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Açıklamaya göre, operasyon kapsamında en fazla vatandaşın tahliye edileceği ülke olan Almanya’dan 3 bin 269 kişinin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Bu ülkeyi, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan, 1632 kişi ile ABD ve 1559 kişi ile İngiltere izleyecek.