THY yönetim kurulu başkanı: Sektörde düzelme beş yılı bulabilir

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, maliyeti azaltmak için kira sözleşmeleri sona eren yaşlı uçakları iade edip yeni kiralama yapmayacaklarını, Airbus ve Boeing’den uçak siparişlerinin teslim sürelerini de erteleyebileceklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Uğur Cebeci’nin söyleşisinde Aycı maliyetlerin fazla yükseldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Maliyetlerimiz çok yükseldi. Bugün otobüs yolculuklarında bile tavan ücreti 500 lira olarak belirlendi. Uçaklarda iç hatlarda bu ücret Ekim 2019’da belirlenen şekliyle tek yön 450 liraydı. Bu tavan ücreti ile uçmak şirketin sağlığını bozar”

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‘Yükleri hafifletiyoruz’

Aycı, maliyet artışına karşı alınan tedbirlere istinaden şunları söyledi: “Kullanmakta olduğumuz kiralama sözleşmeleri sona eren yaşlı uçakları iade edeceğiz. Yeni kiralama yapmayacağız. Elbette ihtiyaç olmadığı sürece. Şimdiye kadar 25 paketlik anlaşmamızdan Boeing 787-9 tipi uçaklardan anlaşmanın yarı sayısında teslim aldık. Sonrakilerin teslim sürelerini ileriye atabiliriz. Airbus 350-900 tipi uçaklardan da aynı sayıda siparişimiz var. Hazır olanları teslim konusunu görüşüyoruz. Diğerlerini erteleme için çalışmalar yapılıyor. Doğabilecek ciddi yükleri hafifletmeye çalışıyoruz. Dar gövde uçaklarımızı alıyoruz”

‘İstihdamı korumaya çalışıyoruz’

İşten çıkarma ihtimaline de değinen THY yönetim kurulu başkanı, şöyle devam etti: “Personel için 2020 sonuna kadar direneceğiz. Maaşlarla ilgili sendikalarla görüşmeleri sürdürüyoruz. İstihdamı korumaya çalışıyoruz”

‘Düzelme beş yılı bulur’

Covid-19 salgını kapsamında alınan orta koltuğu boş bırakma gibi uçuş tedbirlerinin ise sürdürülebilir olmadığını belirten Aycı, uçaklarda yeterli doluluğun sağlanamayabileceğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu: “Yüzde 60-66 gibi doluluklarla uçmak şirketin sağlığını büyük ölçüde etkiler. Bugün yaşadıklarımızın düzelmesi zaten bir-üç yıl zaman alacak. Belki de beş yıl. Bu tip düzenlemelerle yolcumuzu arttıramayız. Doluluk olmadan kâr da olmaz. 2019 doluluklarına ulaşmamız zaman alacak.”

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Şimdilik iç hatlarda 4 Haziran, dış hatlarda 10 Haziran’da uçuşların başlamasını planladıklarını belirten Aycı, bu tarihlerin değişebileceğini de sözlerine ekledi.