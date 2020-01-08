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Yaramazlara biraz batar!

THY ve Pegasus İran ve Irak uçuşlarını askıya aldı

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, İran ve Irak’a yaptıkları uçuşları bir gün süreyle durdurduklarını açıkladı. THY, uçuşların devamının bir gün sonunda yeniden değerlendirileceğini açıklarken, Pegasus Havayolları seferlerin ‘geçici süreyle’ iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), bugün gerçekleştireceği tüm İran ve Irak uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı. Uçuşların devamının, 24 saat sonunda yeniden değerlendirileceği öğrenildi. Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanan THY seferleri de rotalarını bu ülkelerden çıkardı. THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

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Pegasus Havayolları da, bugün gerçekleştireceği tüm İran ve Irak uçuşlarını durdurdu. Güvenlik gerekçesiyle seferlerin geçici bir süre iptal edildiği öğrenildi. Pegasus uçakları, geçici bir süre İran ve Irak hava sahasını kullanmayacak.

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