THY ve Pegasus İran ve Irak uçuşlarına bu akşam yeniden başlayacak

ABD ve İran arasındaki gerilimden dolayı Irak ve İran seferlerini bir günlüğüne askıya alan Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus bu akşam itibarıyla bu uçuşlara yeniden başlayacak.

Reuters’ın her iki şirketin yetkililerinden aldığı bilgiye göre, uçuşların askıya alınmasının ardından THY ilk uçuşunu bu akşam saat 21:05’te Tahran’a, Pegasus da saat 23:50’de Tahran’a yapacak.

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THY ve Pegasus dün İran ve Irak’a yaptıkları uçuşları bir gün süreyle durdurduklarını açıklamış, THY uçuşların devamının bir gün sonunda yeniden değerlendirileceğini açıklarken, Pegasus seferlerin ‘geçici süreyle’ iptal edildiğini duyurmuştu.