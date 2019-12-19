THY, uçak üreticisi Boeing’e dava açacak

Amerikan uçak üreticisi Boeing’in en büyük müşterilerinden olan ve yere indirilmiş 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçağa sahip olan Türk Hava Yolları (THY), bu uçaklar ile ilgili belirsizliğin sürmesi ve nitelikli açıklamanın yapılamaması nedeniyle üretici şirkete dava açmaya hazırlanıyor.

THY’nin envanterindeki Boeing 737 MAX uçağı. Fotoğraf: Flickr

Boeing şirketi, Endonezya ve Etiyopya’da iki uçağın beş ay arayla düşmesinin ardından 737 MAX serisi uçakları yere indirmiş, yaşanan kazalardan dolayı şirket büyük güven kaybı yaşamıştı. Türk Hava Yolları ise küresel ölçekte yaşanan bu sorundan en çok olumsuz etkilenen şirketler arasında yer alıyor.

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Halen 75 adet Boeing 737 MAX tipi uçak siparişi bulunan THY, 2019 yılı itibarıyla teslim almış olması gereken 24 uçağı yaşanan sorun nedeniyle operasyonlarında değerlendiremiyor. Her gün 1200’ün üzerinde uçuş gerçekleştiren, 2019 yılında uçuş ağına 14 nokta ekleyen Türk Hava Yolları operasyon stratejisini bu uçaklarda yaşanan sorun nedeniyle yeniden planlamak zorunda kaldı.

Boeing 737 MAX tipi uçaklarını yere indirilmesi ve 24 uçağın operasyonlarda kullanılamaması yurt içi uçuş sayılarını ve bilet ücretlerini de olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları’nın KAP’a yaptığı açıklamaya göre yılın ilk 11 ayında geçen seneye göre arz edilen koltuk sayısında yüzde 6,7 azalma yaşandı. Uçak yetersizliğinden dolayı yaşanan bu azalmaya karşın havayolu seyahatine olan talebin artması bilet fiyatlarını geçtiğimiz yıla göre yukarıya çekti.

Geçen hafta Boeing’den yapılan açıklamada, ABD dahil bir çok ülkede uçuş yasağı bulunan uçaklar hakkında, havacılık otoritelerinden yeniden onay alınana kadar, Ocak 2020’den itibaren üretime ara verileceği belirtilmişti. ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) ise açıklamasında, ‘737 Max’ların yeniden havalanmasına ne zaman izin verileceği konusunda gerçekçi olmayan beklentiler oluşturulmaması’ konusunda uyarıda bulunmuştu.