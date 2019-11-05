THY uçağına ‘geç kaldılar’ diye alınmayan CHP’li İBB meclis üyesi: Kasıt var

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Ali Haydar Kahraman, ‘kasıtlı olarak’ THY uçağına alınmadıklarını söyledi.

Kahraman. (Fotoğraf: Sözcü)

Kahraman ve İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa’nın da bulunduğu heyet, Belgrad Belediyesi’nin davetlisi olarak Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gitmek için bugün İstanbul Havalimanı’na geldi.

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Sözcü’nün haberine göre heyet, saat 19:50 kalkışlı uçağa geç kaldıklarını için alınmadı. Kahraman THY yetkilileriyle konuşurken, dört kişilik heyetin uçağa binmesine izin verilmedi.

Kahraman, şunlar söyledi: “Biz saat 16:30’da havalimanına geldik. 19:30’a doğru da uçağa yöneldik ancak yetkililer saat 19:30 gibi geç kaldığımızı uçağa binemeyeceğimizi söylediler. Bizim gibi dokuz yabancı uyruklu yolcu da uçağa alınmadı. Bunun kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz.”

Kahraman, ‘THY yetkililerinin gereğini yapana kadar oturma eylemini sürdüreceğini’ kaydetti.