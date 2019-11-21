THY uçağı Ukrayna’da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi

Türk Hava Yolları (THY) uçağı Ukrayna’nın Odessa Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıktı. Uçakta bulunan 134 yolcu ile uçuş ekibi tahliye edildi.

Fotoğraf: airturkhaber.com

Türk Havayolları’ndan yapılan açıklamada, uçağın pistten çıkmasıyla ilgili şöyle dendi: “TK 467 sefer sayılı İstanbul – Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı’na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir.”