THY uçağı New York’a inerken türbülansa girdi: 30 yaralı

THY uçağı ABD saati ile New York’a inmeden hemen önce sert bir türbülansa girince meydana gelen sarsıntıda 30 kişi yaralandı.

THY’nin TK-01 sefer sayılı İstanbul – New York seferini yapan TC-JJG kuyruk tescilli uçağı 326 yolcusuyla JFK Havalimanı’na iniş yapmak üzere alçalmaya başladı. Bu sırada türbülansa girerken uçakta büyük panik yaşandı, emniyet kemersiz yolcular kabin duvarlarına çarptı. Türbülanstan kurtulan uçak daha sonra havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptı. Olayda 28 yolcu ve iki kabin ekibi hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

JFK Havalimanı sözcüsü Steve Coleman, yaralanan dört kişinin Jamaika Tıp Merkezi ve Queens hastanelerine gönderildiğini, bir mürettabatın ayağının kırıldığını söyledi. Coleman, diğer küçük yaralanmaların havaalanı terminalinde tedavi edildiğini sözlerine ekledi.

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Uçak olaydan sonra teknik bakıma alındı. Yapılan incelemelerde bir aksaklık görülmeyince yeni yolcularını alan THY uçağı İstanbul seferini yapmak üzere tekrar havalandı.

THY basın müşavirliğinden yapılan açıklamada “Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir” dedi.