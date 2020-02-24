THY Tahran seferlerini azalttı, İran’a diğer uçuşları 27 Şubat’a kadar iptal etti

THY corona virüsü vakalarının arttığı İran’a Tahran hariç seferlerini 27 Şubat’a kadar iptal etti. Tahran seferlerinin de sayısı azaltıldı.

Çin’in Hubei eyaletinde ortaya çıkan koronavirüs salgını İran’a da sıçramış ve 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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THY yetkilisinin Reuters’a verdiği bilgiye göre İsfahan, Meşhed, Tebriz ve Şiraz seferleri 27 Şubat’a kadar iptal edildi. Tahran’a günlük sefer sayısı ise ikiye düşürüldü.

THY Tahran’a haftanın bazı günleri üç, bazı günleri ise dört sefer gerçekleştiriyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin corona virüsü vakaları nedeniyle İran’la sınır kapılarını geçici olarak kapattığını, İran’dan uçak seferlerinin de durdurulduğunu söylemişti.

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Salgında şu ana kadar 2 bin 619 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 77 bin 150 olarak açıklandı.