THY Tahran hariç tüm İran seferlerini 10 Mart’a kadar iptal etti

THY yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle daha önce 27 Şubat’a kadar durdurduğunu açıkladığı Tahran harici İran seferlerini 10 Mart’a kadar iptal ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

THY dün, İran’da İsfahan, Meşhed, Tebriz ve Şiraz’a olan seferleri 27 Şubat’a kadar iptal ettiğini, Tahran’a günlük sefer sayısını ise ikiye düşürdüğünü açıklamıştı.

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THY’nin yeni açıklamasında ise şöyle dendi: “Tahran’a düzenlediğimiz uçuşlarımız hariç bu ülkedeki tüm uçuş noktalarımıza olan seferlerimiz 10 Mart 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir.”

THY, daha önce de ‘corona’ kaynaklı gelişmelere bağlı olarak Çin’in Pekin, Guangzhou, Şanghay ve Şian uçuşlarını Şubat sonuna kadar durdurduğunu duyurmuştu.

THY ayrıca resmi makamlarca alınan karar gereği son 14 gün içerisinde Çin ya da İran’da bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’ye kabul edilmeyeceğini hatırlattı.

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Son bilgilere göre salgın nedeniyle İran’da 14 kişi hayatını kaybetti.