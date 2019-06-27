THY mağduru anne: Çocuklarını uçağa bindirdi, dokuz saat haber alamadı

HİLAL SARI

Refakatsiz çocuk taşıma yetki belgesi ile çocuklarını Berlin’den Adana’ya Türk Hava Yolları (THY) uçuşu ile gönderen anne, hava muhalefeti nedeniyle Adana’ya değil Gaziantep’e inen uçaktaki çocuklarından saatlerce haber alamadığını ve THY’yi bu ihmalinden dolayı dava edeceklerini söyledi.

Fotoğraf: THY

Diken.com.tr’ye yaşadıklarını anlatan Berlin’de yaşayan anne Gonca Sapçı, çocuklarına ne olduğunu anlamaya çalıştığı dokuz saat boyunca yaşadığı işkencenin her anne babayı yıpratacağını vurgulayarak “Çocuklarınızı refakatsiz uçuş gerektiği durumlarda asla THY’ye emanet etmeyin” diyor.

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Sapçı, Almanya yerel saatiyle 21:00’de kalkış yapan uçaktaki çocuklarının Adana’ya ertesi gün Gaziantep’ten kalkan bir otobüsle gönderildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

THY’nin TK1276 sayılı Berlin-Adana seferini yapacak uçağa biri on biri altı yaşında iki çocuğunu gönderen ve çocuklarının ilk kez tek başlarına seyahat ettiklerini belirten anne Sapçı, ‘refakatsiz uçuş için gerekli tüm bilgileri verdiklerini ve check-in sırasında refakatsiz çocuk taşıma yetki belgesi imzaladıklarını fakat buna rağmen uçuştaki aksaklık sonrası başka bir havalimanına iniş yapıldığını konusunda kendilerine hiçbir yetkilinin ulaşmadığını’ söyledi.

“Gözyaşı, endişe ve çaresizlik dolu uykusuz bir gece geçirdik eşimle ve çağrı merkezinde de hiç kimse bize yardımcı olmadı” diyen anne Sapçı, uçağın hava muhalefeti nedeniyle Adana’ya iniş yapamadığını ise THY’den değil çocukları teslim alacak yakınlarından öğrendiklerini belirtti.

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Refakatsiz çocuk taşıma yetki belgesinde bu gibi durumlarda ulaşılabilmesi için hem teslim eden kişilerin hem de teslim alacak kişilerin isimleri, adresleri ve telefon numaları bulunuyor.

Gonca Sapçı’nın gece boyunca THY yetkililerine ulaşmak için yaptığı ancak sonuç alamadığı aramaların bazıları.

Çağrı merkezinden uçağın Gaziantep Havalimanı’na iniş yaptığını öğrenen aileye ‘daha fazla bilgi almak için Gaziantep Havalimanı’nı aramaları’ söylenmiş ve ailenin telefonlarına sabah 6.30’a kadar kimse yanıt vermemiş. Aile tekrar çağrı merkezini aradığında ise kendilerine “Daha fazla bilgi veremeyiz, gereken mail gönderildi” bilgisi verilmiş.

“Maile gerek yoktu, mektup gönderseydiniz” diyen anne Sapçı mağduriyetini şu sözlerle aktardı: “Gece saat 02:30’dan sabah saat 07.00’ye kadar çocuklarımızdan haber alamadık. Neredeler, ne yaptılar, korktular mı, ağladılar mı, hiçbir fikrimiz yok. Elimiz kolumuz bağlı yerimizde oturduk. Özellikle Adana direk uçuş almayı tercih etmiş ve çocuk başına 600 avro ödemiştik. Evet toplam 1200 avroydu iki biletin fiyatı fakat ‘üç kuruş fazla olsun, THY olsun, çocuklarımız rahat gitsin, bizim de aklımız kalmasın’ diye düşünmüştük.

Görsel: Flightradar

Çocuklarının Adana’ya değil de Gaziantep’e iniş yaptığını refakat eden bir uçuş görevlisinin ‘kendi inisiyatifiyle ve kendi özel hattından’ arayarak kendilerini bilgilendirdiğini, çocukların Gaziantep’ten Adana’ya otobüs ile gönderileceklerini belirten Sapçı şöyle devam etti: “İnternetteki şikayet sitelerine bu şikayetimi de yazılı olarak belirttiğim sırada çocuklarım hala Gaziantep Havalimanı’ndaydı ve otobüse binmemişlerdi. Türkiye saatiyle 11:30 gibi varacaklarmış Adana’ya. Berlin-Adana 3-3.5 saat sürecekken çocuklarım ve diğer yolcular dokuz saat havada kaldı. Şimdi de perişan bir halde otobüs yolculuğu yapıyorlar.

THY’yi dava edeceğiz, peşini bırakmayacağız

Çocuklarından saatlerce hiçbir haber alamamaları sebebiyle çok öfkeli olduklarını belirten Sapçı, THY’ye dava açacaklarını söyledi ve şöyle devam etti: “Anne-baba olarak beş altı saat çocuklarımızdan haber alamamak ve müşteri hizmetlerinin hiçbir bilgi aktarmaması inanılmaz. Kabus gibi bir geceydi ve eşimle hala uyumadık. Çünkü hala vardıkları haberini almadık. Yazık gerçekten bu kadar mi toksunuz? THY’na dava açacağız ve kesinlikle peşini bırakmayacağız!”

THY’den hala bir özür ya da dönüş yok

Diken’e konuşmadan önce THY’nin de yanıtını almak için bekleyen Sapçı iki gündür THY’den bir yetkili ile konu hakkında görüşmeye çalıştıklarını ama bu çabalarının sonuç vermediğini söylüyor. Ailenin son ulaşabildiği mercii basın müşavirliği, ‘konuyu mühim buluyoruz, mutlaka size döneceğiz’ dedikten sonra dahi Sapçı ailesine hala bir dönüş yapılmamış.