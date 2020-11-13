THY: Kısıtlama nedeniyle seyahat edemeyecek 65 yaş ve üstü yolcular biletlerini iade edebilir

Türk Hava Yolları (THY), Covid-19 önlemleri kapsamında, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı kentlerde, 65 yaş ve üzerindekilere, saat 16:00’dan sonrası için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu nedenle seyahat edemeyecek yolcuların biletlerini iade edebileceğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Açıklamaya göre 10 Kasım’dan önce satın alınan ve 31 Aralık’a kadar arasında kullanılması planlanan biletler iade edilebilecek.

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THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’de 65 yaş ve üzeri yolcularımıza getirilen sokağa çıkma istinaden sokağa çıkma kısıtı getirilen şehirlere varışlı çıkışlı olarak bileti düzenlenen ve kısıtlama nedeniyle seyahatini gerçekleştiremeyecek olan yolculara verilen ilave haklar. 65 yaş ve üzeriyseniz; 10 Kasım 2020 ve öncesinde biletlemesi yapılmış, 10 Kasım 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 65 yaş ve üzeri kısıtının geçerli olduğu şehirlere gerçekleşecek Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferleriniz için bilet iadesi yapabilirsiniz. Diğer haklarınız orijinal bilet kuralları ve mevcut yayınlar çerçevesince uygulanacaktır. İade talepleri, Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı 65 yaş ve üzeri yolcuların iade işlemleri aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ve inerline uçuşlar için ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade yapılır.”