THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirecek

Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri 6 Kasım’a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek.

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Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak.

Yolcular, düzenleme ile ilgili bilgilere, ‘https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/’ linkinden ulaşabilecek.