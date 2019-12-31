Diken

Yaramazlara biraz batar!

THY ile Boeing, 737 MAX’la ilgili kayıpların bir kısmının tazmini için anlaştı

Türk Hava Yolları yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 MAX uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı.

THY’nin envanterindeki Boeing 737 MAX uçağı. Fotoğraf: Flickr

THY’nin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanırken, tazmin edilecek tutara ilişkin bir bilgi verilmedi.

Reklam

Hürriyet’te bugün Uğur Cebeci imzasıyla kaynak belirtilmeden yayınlanan bir haberde, nakit 150 milyon dolarlık (892 milyon lira) tazminatın yanı sıra, 75 milyon dolarlık (446 milyon lira) yedek parça, eğitim gibi unsurlar eklendiğinde THY’nin kasasına 225 milyon doların (1 milyar 338 milyon lira) girdiği belirtildi.

ABD’li uçak üreticisi Boeing’e ait 737 MAX model yolcu uçaklarının birkaç ay içinde iki kazaya karışmasının ardından 737 MAX uçakları tüm dünyada yere indirilmiş, ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) da uçakların 2020 yılından önce uçuşlara başlamasına onay vermemişti.

THY filosunda bulunan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarında değerlendiremeyeceğini, bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarda iptaller yaşanacağını duyurmuştu.

Reklam

THY, uçak üreticisi Boeing’e dava açacak

THY’den Boeing 737 Max 8 kararı: Operasyonları durdurduk

157 yolcu taşıyan Etiyopya uçağı düştü

Etiyopya ve Çin’de Boeing 737 Max 8’e yasak geldi

SON HABERLER

Doğa Koleji İTÜ Vakfı’nın oldu

Aylardır maaş alamayan öğretmenlerin ve velilerin eylemleri nedeniyle zor günler geçiren Doğa Koleji, İTÜ Vakfı’nın oldu. 18 Aralık’ta başlayan İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasında yapılan devir görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

Libya tezkeresi Meclis’e geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da konuşlanmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...