THY ikramları kıstı: Çay, kahve ve ekonomi sınıfına alkol servisi kalktı

Corona virüsü nedeniyle uçuşlarına ara veren ve 1 Haziran itibariyle yeniden seferlere başlayacak olan Türk Hava Yolları (THY) uçuşlarında ikramlar kutu içerisinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak.

Fotoğraf: Flickr

Pazartesi günü Ankara uçuşuyla yeniden seferlere başlayacak olan THY ikram servislerinde değişiklikler yaptı. Bu bağlamda uçakta dağıtılacak malzemeler tek kullanımlık olurken, ikramlar kutu ya da paket halinde dağıtılacak.

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Çay ve kahve servisi kaldırılırken, seferlerde ekonomi sınıfında bulunan yolculara alkol servisi de yapılmayacak. Cam ve porselen bardakların kaldırıldığı uçaklarda menü kartları da dağıtılmayacak.

Alınan tedbirler kapsamında uçaklarda hijyen uzmanı ekip de bulunacak. Bu ekip servisin hiçbir aşamasına dahil olmazken, tüm uçuş boyunca yerde ve tuvaletleri kontrol ederek temizlik ve hijyenini sağlayacak.