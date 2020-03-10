THY hisselerinin bir kısmını geri alacak, kar payı dağıtmayacak

Türk Hava Yolları sermayesinin yüzde 10’una karşılık gelen pay sayısına kadar hissesini geri alma kararı verdi.
THY’nin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, pay geri alımı için 1.5 milyar liraya kadar fon ayrıldığı belirtildi.
Açıklamaya göre, payların geri alımında alt fiyat limiti sıfır, üst fiyat limiti ise 30 lira olacak.
Pay geri alım programının 31 Mart’taki genel kurul toplantısında onaya sunulacağı ifade edildi.
THY’den KAP’a yapılan bir diğer açıklamada ise, 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtımı yapılmayacağı belirtildi.