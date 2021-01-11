THY genel müdürü uyardı: Uçakta ventilli maske takmayın

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcularıa, uçak içinde ventilli maske takmamaları yönünde uyarıda bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ekşi, ventilli (filtreli) maskelerin yetkili otoriterlerce yasaklandığını anımsattı.
Ekşi, şu ifadeleri kullandı: “Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım.”