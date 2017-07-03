THY genel müdürü duyurdu: ABD uçuşlarında ‘kabin yasağı’ 5 Temmuz’da son buluyor 

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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye’den ABD’ye yapılan doğrudan uçuşlarda yolcuların cep telefonlarından büyük elektronik cihazlarının kabine alınmamasını öngören yasağın 5 Temmuz’da son bulacağını duyurdu.

Ekşi, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Amerika seferlerine uygulanan Elektronik Cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz” derken, Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Amerika seferlerine uygulanan Elektronik Cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz.Teşekkürler @UDHB @SHGM @dhmikurumsal — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 3 Temmuz 2017

Ne olmuştu?

ABD, tamamı Müslüman sekiz ülkeden yapılan doğrudan uçuşlarda el bagajına cep telefonundan büyük elektronik cihazların alınmasını yasaklamıştı.

ABD’nin ardından Britanya da, Türkiye’nin de arasında bulunduğu altı ülkeden yapılan uçuşlar için kabin yasağını hayata geçirmişti.