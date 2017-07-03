Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

THY genel müdürü duyurdu: ABD uçuşlarında ‘kabin yasağı’ 5 Temmuz’da son buluyor 


+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye’den ABD’ye yapılan doğrudan uçuşlarda yolcuların cep telefonlarından büyük elektronik cihazlarının kabine alınmamasını öngören yasağın 5 Temmuz’da son bulacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Ekşi, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Amerika seferlerine uygulanan Elektronik Cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz” derken, Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Ne olmuştu?

ABD, tamamı Müslüman sekiz ülkeden yapılan doğrudan uçuşlarda el bagajına cep telefonundan büyük elektronik cihazların alınmasını yasaklamıştı.

ABD’nin ardından Britanya da, Türkiye’nin de arasında bulunduğu altı ülkeden yapılan uçuşlar için kabin yasağını hayata geçirmişti.

ABD’nin uçuşta elektronik cihaz yasağını THY doğruladı: Kabinde değil kargoda taşıyın

Dalga dalga: ABD’nin ‘kabin yasağı’ Avrupa’ya da uygulanacak

Türkiye’ye bir yasak da Britanya’dan: Uçuşta elektronik cihaz taşınamaz

Kabin yasağı başladı: Elektronik cihazlar tek tek teslim edildi

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0


SON HABERLER

Gazprom, Türkiye’ye Rus gazını ithal eden şirketten çıkıyor

Türkiye’ye Rus gazını ithal eden Enerco ve Avrasya şirketlerindeki yüzde 60’lık kontrol hisselerini yöneten Promak şirketinden çıkacağı konuşulan Rus enerji şirketi Gazprom’un, artık sadece ihracatçı firma sıfatıyla çalışacağı öne sürüldü. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...