THY, Filipinler’deki yanardağ patlaması nedeniyle uçuşları iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Filipinler’de bir yanardağın patlamasının ardından bugün ve yarın başkent Manila’ya olan uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti.

Fotoğraf: DHA

Manila’nın yakınlarında bulunan Taal Yanardağı’nın patlaması nedeniyle Manila Havalimanı’ndan yapılan uçuşlar olumsuz etkilendi. Bölgede etkili olan duman ve kül yağışından ötürü Manila Havalimanı’na yapılan birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal ediyor.

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THY, bugün yapacağı ‘TK85 Manila İstanbul’ seferi ile yarın yapacağı ‘TK84 İstanbul-Manila’ ve ‘TK85 Manila-İstanbul’ seferlerini iptal etti.