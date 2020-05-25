THY EuroLeague ve EuroCup’ta sezon iptal edildi

Covid-19 nedeniyle iptal edilen spor organizasyonlarına THY EuroLeague ve EuroCup da dahil oldu. Basketbolun iki önemli organizasyonunda şampiyon ilan edilmedi.

12 Mart’ta uluslararası basketbol organizasyonlarının askıya alındığı ilan edilmişti.

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Euroleague yönetimi ve kulüplerin görüş birliğiyle bu sezonun iptal edilmesine karar verildi. Önümüzdeki sezon, bu sene mücadele eden 18 ekip Euroleague’de mücadele edecek. Yeni sezon 30 Eylül-1 Ekim’de başlayacak.

26 haftası oynanan THY EuroLeague’de, Anadolu Efes şampiyonluğun adayları arasında gösteriliyordu. Ergin Ataman’ın öğrencileri 28 maçın 24’ünü kazanarak play-off’u garantilemişti. Real Madrid, Barcelona, CSKA Moskova ve Maccabi de play-off’u garantileyen diğer takımlar olmuştu. Mavi Beyazlılar, Türkiye liginde de liderdi.

EuroCup’ta ise Tofaş çeyrek finale yükselmişti.

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Türkiye Basketbol Federasyonu liglerde yarıda kalan sezonun iptal edildiğini açıklamış ve 2019-20 sezonu, şampiyon belirlenmeden tescil edilerek oynanmamış sayılmıştı.