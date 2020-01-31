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Yaramazlara biraz batar!

THY Çin uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durdurdu

 Türk Hava Yolları (THY) yeni tip corona virüsüyle ilgili gelişmeleri ulusal ve uluslararası yetkililerle değerlendirmek için Çin’in Pekin, Guangzhou, Şanghay ve Şian kentlerine uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durdurduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reutres

Çin’in Wuhan kentinden yayılan yeni tip corona virüs salgınında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 213’e yükselirken, vaka sayısının 9 bin 692 olduğu bildirilmişti.

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Aralarında British Airways, United, Finnair, Air Canada ve Cathay Pacific Airways’in bulunduğu bazı büyük havayolu firmaları virüs salgınının ardından Çin’e olan bazı uçuşlarına ara verme kararı almıştı.

THY dün gün içinde talep düşüklüğü nedeniyle Pekin, Guangzhou, Şanghay ve Şian kentlerine yaptığı uçuşların frekans sayısını 5 Şubat-29 Şubat tarihleri arasında azaltacağını duyurmuştu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün dün gece Twitter hesabındaki açıklaması ile söz konusu seferlerin 9 Şubat’a kadar tamamen durdurulduğunu duyurdu.

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