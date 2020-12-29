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Yaramazlara biraz batar!

THY: 3 milyon doz Çin aşısı yarın geliyor

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin Çin’den satın aldığı Covid-19 aşısının ilk partisinin yarın ülkeye getirileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye, Çinli Sinovac şirketinin ‘CoronaVac’ aşısından 50 milyon doz satın almıştı.

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THY’nin açıklamasında, aşının Çin’in başkenti Pekin’den İstanbul’a getirileceği, bir gün sonra da Ankara’ya götürüleceği belirtildi.

Açıklamada, 17 konteynerdeki 3 milyon doz aşının TK-6175 sefer sayılı Boeing 777 tipi kargo uçağıyla getirileceği kaydedildi.

Aşının, 30 Aralık saat 06:10 sıralarında Türkiye’ye ulaşması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı, Pekin’de gümrükteki sorun nedeniyle birkaç gün önce gelmesi beklenen aşının tesliminin geciktiğini açıklamıştı.

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