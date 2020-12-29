THY: 3 milyon doz Çin aşısı yarın geliyor

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin Çin’den satın aldığı Covid-19 aşısının ilk partisinin yarın ülkeye getirileceğini duyurdu.
Türkiye, Çinli Sinovac şirketinin ‘CoronaVac’ aşısından 50 milyon doz satın almıştı.
THY’nin açıklamasında, aşının Çin’in başkenti Pekin’den İstanbul’a getirileceği, bir gün sonra da Ankara’ya götürüleceği belirtildi.
Açıklamada, 17 konteynerdeki 3 milyon doz aşının TK-6175 sefer sayılı Boeing 777 tipi kargo uçağıyla getirileceği kaydedildi.
Aşının, 30 Aralık saat 06:10 sıralarında Türkiye’ye ulaşması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı, Pekin’de gümrükteki sorun nedeniyle birkaç gün önce gelmesi beklenen aşının tesliminin geciktiğini açıklamıştı.