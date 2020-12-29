THY: 3 milyon doz Çin aşısı yarın geliyor

2021 yılı için asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmasının ardından İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanları belediyede ile bağlı şirketlerde çalışan personel için asgari ücretin 3 bin 100 lira olacağını duyurdu.