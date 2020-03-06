THY, ‘Boeing’ tazminatının da katkısıyla karını yüzde 12 artırdı

Türk Hava Yolları’nın (THY) beklentilerden güçlü dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından 2019 net karı yüzde 12 artışla 4.54 milyar lira olurken, faaliyet karındaki iyileşmenin yanısıra Boeing’den MAX uçakları ile ilgili alınan telafi ödemesi net kara destek verdi.

Fotoğraf: Reuters

THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği 2019 yılı finansal sonuçlarına göre, şirketin net karı yüzde 12 artışla 4.54 milyar toplam gelirleri de yüzde 19.5 artışla 75.1 milyar liraya yükseldi.

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1 milyar liralık katkı

İş Yatırım’ın değerlendirmesinde şöyle dendi: “THY dördüncü çeyrekte 2018 son çeyrekteki 38 milyon lira net zarar rakamına kıyasla 1.95 milyar lira net kar rakamı açıkladı. Net kar rakamında faaliyet kârındaki iyileşmenin yanısıra Boeing’den MAX uçakları ile ilgili alınan 1.07 milyar lira telafi ödemesinin katkısı bulunmakta.”

Boeing’e ait 737 MAX model yolcu uçaklarının birkaç ay içinde iki kazaya karışmasının ardından, THY, filosundaki 737 MAX uçakları yere indirmişti.

THY, 31 Aralık 2019’daki açıklamasında, yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 MAX uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştığını duyurmuştu.

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Garanti Yatırım’ın değerlendirmesinde de, uçurulamayan Boeing MAX uçaklar nedeniyle alınan tazminatın dördüncü çeyrekte net karı yukarı çektiğine işaret edildi.

Dolar bazında da kara geçti

THY’nin dolar bazında açıklanan yatırımcı sunumuna göre, 2018 dördüncü çeyrekte 2 milyon dolar zarar açıklayan THY, 2019 son çeyrekte 336 milyon dolar net kara geçti. Aynı dönemde FAVÖK (vergi ve faiz ödemeleri öncesi kar) 576 milyon dolardan 892 milyon dolara yükselerek yüzde 55 artış kaydetti.

Dolar bazında net kar 2019’un tamamında ise yüzde 4.6 artışla 788 milyon dolar oldu.