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THY, bazı İtalya uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları, (THY) İtalya’da görülen corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle 1 Mart tarihinde gerçekleştireceği bazı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini açıkladı. 

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi: “Son dönemde, İtalya’da görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye düzenlediğimiz uçuşlarımızda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, aşağıda uçuş numaraları belirtilen 1 Mart tarihli İtalya seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. 1 Mart – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye çıkışlı, İtalya varışlı bileti olan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır.”

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İptal edilen seferler

Türk Hava Yolları’nın corona virüsü nedeniyle 1 Mart tarihinde iptal ettiği seferler şöyle: TK1871 – TK1872 İstanbul (IST) – Venedik- İstanbul (IST), TK1869 – TK1870 İstanbul (IST)- Venedik- İstanbul (IST),  TK1325 – TK1326 İstanbul (IST) -Bologna- İstanbul (IST), TK1895 – TK1896 İstanbul (IST) – Milano – İstanbul (IST), TK1865 – TK1866 İstanbul (IST) – Roma – İstanbul (IST), TK1901 – TK1902 İstanbul (SAW) – Milano – İstanbul (SAW), TK1877 İstanbul (IST) – Milano.

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