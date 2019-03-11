THY Atatürk Havalimanı’ndan son uçuş saatini açıkladı: 6 Nisan 02.00

İstanbul Havalimanı’na taşınma tarihini 6 Nisan olarak açıklayan THY o gün sabaha karşı 02.00’den Atatürk Havalimanı’ndan son uçuşunu yapacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7 Nisan günü itibarıyla Atatürk Havalimanı’ndan hiçbir uçuşun yapılmayacağını ve İstanbul’un Avrupa yakasıyla bağlantılı tüm uçuşların İstanbul Havalimanı’na kaydırıldığını daha önce duyurmuştu.

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6 Nisan 14.00’te yeni havalimanı tam kapasite çalışacak

Bir süredir Atatürk Havalimanı için bilet satışı yapmayan THY de yeni havalimanına taşınma tarihini 6 Nisan olarak açıkladı.

Duyuru şöyle: “Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı’na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı’ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı’ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı’ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı’nda görüşmek üzere.”