THY, Airbus ile anlaşarak teslimleri yeniden planladı

Türk Hava Yolları pandeminin havacılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut durumu göz önünde bulundurarak filo planlarını gözden geçirdiğini ve Airbus ile mutabık kalarak belirli teslimleri yeniden planladığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklaması şöyle: “Türk Hava Yolları’nın geleceği için sağlam bir temel sağlamak adına, mevcutta teslim edilmemiş siparişler, havayolunun operasyonel ve finansal kapasitesi doğrultusunda yeniden planlanmıştır. Yapılan bu planlamada, Airbus firması ile Türkiye arasında var olan ve sektörün içinde bulunduğu bu zor zamanlarda elzem olan güçlü endüstriyel ilişkiler de dikkate alınmıştır.”

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Pandemiye bağlı azalan seyahat talebi, düşen gelirler ve artan maliyetler nedeniyle THY Airbus ve Boeing ile yeni uçak teslimatlarının ötelenmesi için görüşmeler yürütüyordu.