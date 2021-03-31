THY, 737 MAX’la uçuşa başlıyor

THY, kazaların ardından uçuş yasağı getirilen Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarıyla 12 Nisan’da uçuşlara başlıyor.

Fotoğraf: Flickr

Hürriyet’ten Uğur Cebeci’nin haberine göre bütün testleri ve deneme uçuşları tamamlandıktan sonra THY’nin iki 737 MAX uçağı 12 Nisan’da uçuşlarına başlayacak.

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Yaklaşık iki yıldır uçmayan 737 MAX’lardan ilk uçuşlar için THY’de TC-LCA, TC-LCE kuyruk tescili taşıyan uçaklar seçildi.

Son olarak, Amerikan Hava Yolları’na ait Boeing 737 Max tipi jet yolcu uçağının mart ayı başında, motor arızası nedeniyle ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Newark şehrine acil iniş yapmıştı.

Kazalarla gündeme geldi

Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Endonezya’da Lion Hava Yolları’na ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018’de, Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019’da Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya’daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, Britanya, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, Boeing 737 Max tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.