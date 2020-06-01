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THY 4 Haziran’dan itibaren İstanbul’dan 34 ile uçacak

Türk Hava Yolları (THY), 4 Haziran’dan itibaren İstanbul’dan 34 ile seferleri yeniden başlatıyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgilere yer verdi: “4 Haziran’dan itibaren: TK olarak İstanbul’dan 34 Anadolu iline; Anadolujet olarak: Ankara’dan 15 ile; Sabiha Gökçen’den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır. İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır.

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İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybı olmayacağını belirten Ekşi, “Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir” dedi.

Ekşi, seferine üç günden fazla süre olan yolculara yoğunluğu önlemek için çağrı merkezlerini daha sonra aramalarını tavsiye etti.

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