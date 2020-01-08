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Yaramazlara biraz batar!

‘Thor’dan Avustralya’daki yangınlarla mücadele için 1 milyon dolar bağış

Beyazperdede canlandırdığı Thor karakteri ile popüler olan oyuncu Chris Hemsworth Avustralya’daki yangınlarla mücadele için 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Avustralya’da devam eden yangınlarda en az 24 kişinin ve yarım milyara yakın hayvanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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Geçen pazar düzenlenen Altın Küre ödül töreninde de gündeme oturan yangınların sıcaklıkların artmasıyla daha da büyüyeceğinden endişe ediliyor.

Yangınla mücadele için ünlüler sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla bağış çağrısında bulunuyor. Son olarak oyuncu Chris Hemsworth ülkenin başına gelen felaketle ilgili çağrıda bulunarak 1 milyon dolar bağışta bulunduğunu açıkladı.

Metallica’dan 750 bin dolar

Ünlü rock grubu Metallica grubu üyeleri ise 750 bin dolarlık bağış yaptıklarını belirtti.

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Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman ve eşi Keith Urban da 500 bin dolar bağışta bulunmuştu.

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