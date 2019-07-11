THK’nın elindeki ‘gece uçabilen’ yangın söndürme uçakları Göcek’te kullanılmadı

Türk Hava Kurumu (THK), web sitesinde faaliyet alanlarını tanıtırken ‘Avrupa’nın en büyük özel uçak Yangın Hava Söndürme Filosuna sahip olduğunu’ belirtiyor. Ancak dün Dalaman’da çıkan ve gece saatlerinde Göcek’e doğru büyüyüp ilerleyerek yerleşim yerlerini tehdit eden ‘korkutucu’ yangında, ‘gece uçabildiği’ belirtilen bu gelişmiş uçaklar kullanılmadı. Eski CHP milletvekili Haluk Pekşen, Dalaman ve Göcek’teki büyük orman yangınında bu uçakların neden kulanılmadığını sordu.

Fotoğraf: Twitter

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Göcek’teki yangın devam ederken ‘gece olduğunda yangın söndürme helikopterlerini kullanamıyoruz’ açıklaması yapmıştı.

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Oysa THK web sitesinde yer alan tanıtımda, ellerinde bulunan ‘gelişmiş’ yangın söndürme uçakları hakkında şöyle deniliyor: “Avrupa’nın en büyük özel uçak Yangın Hava Söndürme Filosuna sahip olan THK, yurtiçi ve yurt dışında orman, sanayi ve şehirlerdeki yangınlara anında müdahale etmektedir. 36 yıllık tecrübesi ile sadece birkaç ülkede yapılabilen gece uçuşlarını da başarıyla gerçekleştirmektedir. T.C. Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak; 36 yıldır yaklaşık 26 bin saat yangın söndürme uçuşu gerçekleştirmiş, başta Antalya, Bodrum, Çanakkale, İstanbul ve İzmir olmak üzere iki binin üzerinde orman yangınına başarı ile müdahale etmiştir. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı görevlerde sadece orman yangınlarına değil olası bir yangın felaketi durumunda oluşabilecek afetlere havadan başarı ile müdahale edebilecek kapasite ve tecrübeye sahiptir.”

25 ve 26’ıncı dönem CHP milletvekili Haluk Pekşen ise bu uçakların görev beklediğini belirterek, şöyle dedi: “Dalaman ve Göcek ormanları cayır cayır yanıyor.Türk Hava Kurumu yangın söndürme uçakları göreve hazır.Göreve çağrıldıkları anda derhal müdehale etmek üzere bekliyorlar.Orman yangınlarını söndürme son derece ciddi bir uzmanlık işidir.Yangın söndürme ticari bir iş değildir.”

THK Yangın Söndürme uçakları, dünyada orman yangınlarında kullanılan en başarılı uçaklardır.Yangına en erken müdehale edip,yangını önleyicidir.Uçaklar 6 ton su taşır,futbol sahası büyüklüğünde bir alana su atar.Helikopterler 1.5ton su taşıt yangın sonrası soğutmada kullanılır. Reklam July 11, 2019