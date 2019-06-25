THK’nın baloncusuna mahkemeden kötü haber

ALİ ÇİÇEK

Türk Hava Kurumu’yla (THK) sıcak balonlar nedeniyle davalık olan Şeref Tur şirketine mahkemeden kötü haber geldi.

Şeref Tur şirketi, THK’nın, sıcak balon işletmeciliği yapan bağlı kuruluşu Gökçen Havacılık’a ait balonları gasp etmekle suçlanıyor.

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THK avukatlarının suç duyurusunda bulunduğu şirket, bir süre önce konkordato talep etmişti. Mahkeme, daha önce, konkordato davasında bir yıllık kesin mühlet kararı verdiği şirkete yönelik bu kararı kaldırdı. 19 Haziran tarihli ara kararla birlikte, şirket hacizlere karşı korumasız duruma geldi.

Bu kararla birlikte, iflas yolu açılan Şeref Tur’a yönelik haciz işlemi yapılabilecek.

Mahkeme, daha önce şirketin yönetimine atanan üç kişilik konkordato komiser heyetinin de görevine son verdi.