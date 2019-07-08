THK genel başkanı yediği simidi bile kuruma ödetmiş

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu’nun kuruma fatura ettiği harcamalar ortaya çıktı. Simit, kahve, çorba gibi harcamalar bile kuruma ödetilmiş.

Airporthaber Genel Yayın Yönetmeni Ali Kıdık’ın haberine göre geçen yıl sonlarında göreve getirilen ve THK’yı borç batağından kurtarma vaadiyle işe koyulan Nogaylaroğlu özel harcamalarını bile borç batağındaki THK’ye fatura etmiş.

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Belgeler arasında kuruma gelen misafirlerle yenen 3 bin 560 liralık yemeğin yanısıra, THK başkanının birçok şahsi ihtiyacına dair fatura ve fişler de var.