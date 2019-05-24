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Yaramazlara biraz batar!

Theresa May 7 Haziran’da koltuğunu bırakıyor: Hayatımın en büyük gururuydu

Britanya Başbakanı Theresa May, 7 Haziran’da görevi bırakacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

May “Şimdi bu çabaya liderlik edecek yeni bir başbakanın ülkenin yararına olduğu açık. Bu yüzden 7 Haziran Cuma günü Muhafazakar Parti’nin liderliğinden ayrılacağımı açıklıyorum” dedi.

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“Brexit hakkında parlamentoda uzlaşma yaratamadığım için üzgünüm, yerime gelecek kişi bunu başarmak zorunda” diyen May, Brexit’i gerçekleştirememiş olmaktan derin üzüntü duyduğunu vurguladığı konuşmasını kısa tuttu.

Britanya’nın ikinci kadın başbakanı olmaktan gurur duyduğunu da belirten May “Sevdiğim bir ülkeye hizmet etme fırsatı bulmuş olmak benim için hayatımın en büyük gurur kaynağı” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Hayatının en büyük onurunun Britanya’ya – sevdiği ülkesine – hizmet etmek olduğunu söylerken duygusallaşan May, gazetecilerden herhangi bir soru almadan terk edeceği başbakanlık konutuna geri girdi.

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May, hem Brexit anlaşmasının koşularına itiraz eden AB karşıtları hem de anlaşmanın onaylanmaması nedeniyle Brexit’in iptal edilmesi için bastıran AB yanlılarının baskısı altındaydı.

İngiliz başbakan, iktidardaki kendi partisinin Brexit çıkmazını aşmak için yeni bir lider çağrıları sonrasında bu kararı aldı.

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