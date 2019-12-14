The Weeping Woman – Pablo Picasso

İspanyol ressam, heykeltraş ve sanatçı Pablo Picasso’nun The Weeping Woman (Ağlayan Kadın) 1937 tarihli sürrealist yağlı boya tablosu.

Tablo, Picasso’nun Guernica tablosunun devamı olarak nitelendiriliyor. Ancak Picasso, bu eserinde direkt olarak İspanya İç Savaşı’nın getirdiği yıkım ve trajediyi değil, ardında bıraktığı hüzün ve melankoliyi, ağlayan bir kadın imgesiyle anlatıyor. Tablo, ‘zulmün evrensel tanımı’ olarak da nitelendiriliyor.

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Picasso’ya bu resmi yaparken 1936-1944 yıllarında birlikte olduğu, birçok eserinin ilham kaynağı olan sürrealist fotoğrafçı Dora Maar modellik yaptı.