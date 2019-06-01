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Yaramazlara biraz batar!

The Guardian: Savcı, Elif Şafak kitaplarına inceleme başlattı

Yazar Elif Şafak’ın, son zamanlarda aile içi cinsel ilişkiyi anlattığı için eleştirilen ‘Mahrem’ ve ‘Havva’nın Üç Kızı’ adlı romanlarına savcılığın inceleme başlattığı açıklandı, ancak ayrıntı verilmedi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Elif Şafak’ın inceleme başlatılan kitapları şunlar: ‘Mahrem’ (İlk olarak ‘The Gaze’ adıyla İngilizce olarak 1999’da basıldı) ve ‘Havva’nın Üç Kızı’ (2016 basımı). The Guardian, savcılığın Elif Şafak kitaplarına inceleme başlattığı bilgisini, kendileriyle görüşen Elif Şafak’ın şu sözlerine dayandırdı, ancak başka ayrıntı vermedi:

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“Türk edebiyatında, çocuklara cinsel taciz ile ilgili herhangi bir yazıyı, hemen soruşturmaya alıyorlar. Bu, onların yeni odaklanma biçimi. Kadınlara ve çocuklara karşı çok ve giderek artan sayıda cinsel şiddet olaylarının yaşandığı bir ülkede, bu gayet tabii ki bir ironidir. Türk mahkemeleri bu suçları cezalandırmıyor, yasalarda da değişiklik olmadı. Cinsel şiddete karşı acil eylem ihtiyacı olan bir ülkede, bunun yerine savcılar, yazarları soruşturuyor. En büyük trajediyi yaşıyoruz. Bu, bir cadı avı haline geldi.”

Elif Şafak, ayrıca son iki gün içinde çok sayıda tehdit mesajı aldığını da açıkladı.

Britanya PEN: Elif Şafak’ın yazdıkları asla suç olarak nitelendirilemez

Britanya PEN yöneticisi Antonia Byatt, Elif Şafak’a yapılan tehditlere karşı ‘son derece duyarlı olduklarını’ söyledi. Byatt şöyle konuştu: “Elif Şafak, son derece yetenekli bir yazar yazdıkları, yaşadığımız dünyada asla suç olarak nitelendirilemez. Türkiye’de ifade özgürlüğü, ciddi bir tehdit altında. Çok sayıda yazar cezaevinde veya bir kısmı yurtdışında sürgün hayatı yaşıyor.”

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Şafak’ın yayıncısı Doğan Kitap’tan The Guardian’a yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “Elif Şafak, her zaman kadınlar, çocuklar ve azınlık hakları için yazmıştır. Cinsel taciz ve ensest, bir sosyal yaradır. Elbette ki edebiyat eserleri bu sosyal yara ile ilgilenecektir. Elif Şafak, kurbanlar ve bireylerin uğradığı tacizlerle ilgili yazan en iyi Türk yazarlarından biridir. Onun kitapları, sadece bize değil, dünya edebiyatına armağandır.”

The Guardian, Elif Şafak’ın yanı sıra Ayşe Kulin’in kitaplarından yapılan cinsel taciz ve ensest ile ilgili alıntıların da sosyal medya kullanıcıları arasında paylaşıldığına ve söz konusu alıntılara tepki gösterildiğine de vurgu yaptı.

The Guardian ayrıca, geçtiğimiz günlerde eserindeki ‘pedofili içeren ifadeleri nedeniyle’ gözaltına alınıp serbest bırakılan ‘Zümrüt Apartmanı’ romanının yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında açılan davaya da yer verdi.

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