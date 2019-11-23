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Yaramazlara biraz batar!

The Farm – Joan Miró

The Farm – Joan Miró

İspanyol ressam, heykeltıraş ve seramik sanatçısı Joan Miró’nun, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği çiftlik evini tasvir ettiği 1921-22 tarihli yağlı boya tablosu.

Miró, tablosunu iki şekilde tanımlıyor: ‘kırsalda geçen hayatımın tamamının özeti’ ve ‘sanat üretimimin bir döneminin özeti, aynı zamanda ardından geleceklerin kalkış noktası’.

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The Farm’ı (Çiftlik) dokuz ayda tamamlayan Miró’nun eserini hiçbir sanat tüccarı almaya yanaşmadı. Yalnızca bir kişi almak istedi ancak tabloyu parçalara ayırarak satmayı teklif etti. Miró da izin vermedi.

ABD’li yazar Ernest Hemingway’in eşi Mary Hemingway, tabloyu 1987’de ABD’nin başkenti Washington DC’deki Ulusal Sanat Galerisi’ne bağışladı. Ernest Hemingway, tabloyu ilk eşi Hadley’ye doğum günü hediyesi olarak Pierre adlı galeriden satın almıştı. 

Ernest Hemingway, Fransız sanat dergisi Cahiers d’art’daki yazısında bu tablo için “Dünya üzerindeki hiçbir tablo ile değişmem” ifadelerini kullandı.

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