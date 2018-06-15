The Economist: Erdoğan, zayıflattığı TL’yi vatanseverlerin kurtarmasını istiyor

İngiliz Economist dergisi, ‘Erdoğan, zayıflattığı TL’yi vatanseverlerin kurtarmasını istiyor’ başlıklı bir makale yayımladı. Yazıda, “Cumhurbaşkanı hala liranın düşüşü için yabancı ülkeleri suçluyor ve Türklere tedavüldeki dövizlerinden kurtulmalarını söylüyor. Ekonomi kağıt üstünde gelişiyor” dendi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Economist, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yastık altındaki dövizlerinizi bozdurun” çağrısının seçmendeki yansımalarını Konya’da izledi.

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Dergide yayımlanan yazıda, Erdoğan’ın 2016 yılında da destekçilerinden yasıl altı dövizlerini satmasını istediği, Erdoğan’ın oy deposu olarak nitelenen Konya’da da bu çağrının büyük karşılık bulduğu, bir haftada ülke çapında 440 milyon dolardan fazla paranın liraya çevrildiği hatırlatıldı.

Economist’e göre o gün Erdoğan’ın tavsiyesine uyanlar şimdi pişman olmuş olabilir.

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OHAL ilanından bu yana liranın dolara karşı üçte bir oranında değer kaybederek enflasyonu iki hanede tuttuğu belirtilen yazda şöyle dendi: “Sıradan vatandaş alım gücünün çöktüğünü gördü. Türk şirketler 300 milyar dolara varan dış borçların ağırlığı altında eziliyor. Bu da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın üçte birinden fazla. Bloomberg, bazı büyük şirketlerin 20 milyar dolara varan borçlarını yeniden yapılandırdığını bildiriyor. Kredi derecelendirme şirketi Moody’s de 17 Türk bankasının notunu yatırımcı güven endeksindeki düşüş nedeniyle indirdi.”

“Suçun büyük bölümü Erdoğan’ın; geçtiğimiz yıllarda düşük faiz ve büyümeyi enflasyonun önüne koydu” sözleriyle devam eden yazıda, Erdoğan’ın, Londra’daki yatırımcılarla buluşmasında Merkez Bankası üzerindeki kontrolünü artıracağını söylemesi sonrası liranın sert düşüş yaşadığına da dikkat çekildi.

‘İşaretler rahatlatıcı sayılmaz’

Merkez Bankası’nın iki haftada iki kez faiz artırması ile kurdaki hasarın toparladığı belirtilirken, yatırımcıların seçimler sonrası atmosferden endişe ettiğine de vurgu yapıldı.

Yazı şöyle devam etti: “Yabancı yatırımcılar referendum sonrası cumhurbaşkanına yeni büyük güçler verecek, yargıyı politize ederek parlamentonun denetimini de zayıflatacak olan anayasa değişikliğinden dolayı zaten paniklemişti. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilse bile parlamentoda iktidarı muhalefete devretmemek için yeniden erken seçim ilan edebileceği yönündeki dedikodular, endişeleri daha da artırıyor. Anket şirketleri, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçileceğini ama milletvekili seçimlerin çok daha zorlu bir yarış olacağını tahmin ediyor. Ankara’dan gelen işaretler çok daha rahatlatıcı sayılmaz.

Cumhurbaşkanı hala liranın düşüşü için yabancı ülkeleri suçluyor ve Türklere tedavüldeki dövizlerinden kurtulmalarını söylüyor. Ekonomi kağıt üstünde gelişiyor. Bu hafta açıklanan verilere göre yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Ama hükümet teşvikleri geçen yıllarda rakamları öyle sulandırdı ki, bir akşamdan kalmışlık hali baş gösterdi.”